Португалия: авторынок к августу увеличился на треть

В период с января по август в Португалии было введено в обращение 161 807 новых автомобилей, что на 33,8% больше, чем за тот же период прошлого года, говорится в заявлении Автомобильной ассоциации Португалии (ACAP).

В свою очередь, в августе этого года «в Португалии было зарегистрировано 15 702 автотранспортных средства, что на 2,6% меньше, чем в том же месяце 2019 года, который был последним предпандемическим годом, но на 17,7% больше по сравнению с тем же месяцем 2022 года», - говорится в той же заметке.

За первые восемь месяцев года «регистрация легковых пассажирских автомобилей составила 139 279 единиц, что соответствует отрицательному изменению на 13,1% по сравнению с тем же периодом 2019 года», - сообщили в ACAP. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в этом сегменте зафиксирован рост на 36,8%.

По данным ассоциации, в период с января по август 48,4% новых зарегистрированных пассажирских транспортных средств работали на альтернативной энергии, и, в частности, 16,4% новых пассажирских транспортных средств электрические.