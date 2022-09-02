Португалия: авторынок растет, но все еще ниже уровня 2021 года

В августе было продано больше автомобилей, чем в том же месяце 2021 года, но по сальдо первых семи месяцев 2022 год остается ниже предыдущего.

В прошлом месяце было зарегистрировано 13 214 автомобилей, что на 32,1% больше, чем в августе 2021 года. Но в период с января по август было 120 093 регистрации, что на 2,8% меньше, чем за тот же период 2021 года, согласно данным Автомобильной ассоциации Португалии (ACAP).

Торговля легковыми автомобилями в августе выросла на 42,4% по сравнению с 2021 годом, до 11 349 единиц. По сравнению с тем же месяцем 2019 года снижение составило 8,7%.

В августе Peugeot стал самым продаваемым брендом, удвоив количество единиц по сравнению с 2021 годом, с 1123 регистрациями. Французский бренд также укрепил свое лидерство в годовой таблице, накопив 11 436 зарегистрированных автомобилей с начала года, что на 2,3% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Renault заняла второе место в прошлом месяце с 1001 единицей. Было продано на 73 единицы больше, чем Mercedes-Benz (третье место), что достаточно, чтобы переместиться на второе место по годовым показателям с 7301 регистрацией (-32,3% по сравнению с 2021 годом). По годовым продажам Mercedes опустился на последнее место на подиуме с 7237 регистрациями.

Среди электромобилей лидировали BMW (156 шт.), за ними шли Mercedes-Benz (120 шт.) и Tesla (104 шт.).