Португалия: авторынок завершил 2020 год падением на 33,9 процента

В период с января по декабрь 2020 года в обращение было введено 176 992 новых автомобиля, что на 33,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, согласно данным, опубликованным Автомобильной ассоциацией Португалии (ACAP).

С января по декабрь регистрация легковых автомобилей составила 145 417 единиц, что означает падение на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Для большегрузных автомобилей за двенадцать месяцев 2020 года рынок достиг 27 578 единиц, что на 28,3% меньше, чем за тот же период прошлого года.