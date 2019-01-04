Португалия: автотопливо – дешевеет

Данные Главного управления энергетики и геологии (DGEG) показывают, что с 8 октября 2018 г., когда цены начали цикл снижения, бензин упал в цене на 17 центов, а дизельное топливо - на 13 центов за литр.

И начало года не станет исключением и приведет к дальнейшему снижению цен, особенно на бензин, который обесценился на 5 центов за литр. В то же время, стоимость дизельного топлива упала на 2 цента.

Согласно данным DGEG, средняя стоимость литра 95-го бензина в Португалии сегодня составляет в среднем 1.469 евро, в то время как литр дизельного топлива стоит 1.374 евро. Таким образом, цены на бензин снизились до значений марта 2016 года, а на дизель - остались такими же, как и в начале 2018 года.

Тем не менее, согласно последнему отчету в Брюсселе, после уплаты налогов средняя стоимость бензина с 95-м октановым числом в Португалии является шестой самой высокой во всем Европейском союзе, а дизельное топливо - на 11-м месте по дороговизне среди 28 стран ЕС.

В документе Европейской комиссии четко указано, что значительная часть цены, взимаемой за каждый литр топлива в Португалии, направляется непосредственно в государственную казну. Например, если мы посмотрим на соседнюю Испанию, те же данные показывают, что значения, взимаемые на португальских АЗС, намного выше. В Португалии литр дизеля стоит на 15 центов дороже, в то время как бензин - на 22 цента.