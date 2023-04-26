Португалия: Azores Airlines несет ответственность за убытки SATA

Аудит Счетной палаты (TdC) группы SATA определяет авиакомпанию Azores Airlines как ответственную «около 90% накопленных убытков в период с 2013 по 2019 год» в размере 260 млн евро .

В период с 2013 по 2019 год группа SATA «накопила убытки в размере около 260 миллионов евро, из которых 233,4 миллиона евро (90%) были получены Sata Internacional - Azores Airlines», - резюмируют аудиторы.

TdC считает, что причиной стали «варианты управления, связанные с процессом обновления дальнемагистрального флота и его последующим изменением, а также исследованием маршрутов, на которые распространяются обязательства по обслуживанию населения, без соответствующей финансовой компенсации».

TdC также предупреждает «о высокой степени неформальности, которая по-прежнему характерна для функционирования руководящих органов компаний Grupo SATA, что представляет собой несоблюдение правовых и законодательных положений, недопустимых в контексте управления государственными финансами».

В марте правительство Азорских островов объявило тендер на приватизацию Azores Airlines от группы SATA, при этом у заинтересованных сторон есть 90 дней для подачи предложений, и этот процесс должен быть завершен в сентябре или октябре.