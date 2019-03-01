Португалия: Azores Airlines Rallye

Пятница, 01 Март 2019 Португалия Португалия Португалия Досуг

Португалия: Azores Airlines Rallye

В марте на живописных дорогах острова Сан-Мигел проходит авторалли по Азорским островам Rallye Açores.

Ралли Азорских островов проводятся уже более 50 лет и являются одним из важнейших этапов грунтовой фазы Чемпионата Португалии и одним из этапов Европейского кубка Международной Федерации Автоспорта. Гонка стартует от Ворот города (Порташ-да-Сидади) Понта-Делгада.

Но это не только гоночная трасса, но и великолепный туристический маршрут, который проходит по самым замечательным местам острова Сан-Мигел, среди которых Озеро Семи Городов (Лагоа-даш-Сети-Сидадиш), и открывает красоты этого острова.

Время проведения: с 21 по 23 марта

Место проведения: Ilha de São Miguel, Açores

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