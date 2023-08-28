Португалия: Azores Airlines усиливает операции между островами и материком

Понедельник, 28 Август 2023 Португалия Португалия

Португалия: Azores Airlines усиливает операции между островами и материком

При отсутствии свободных слотов авиакомпания увеличит количество мест на 670 в начале сентября.

«Авиакомпания Azores Airlines продолжит расширять свою деятельность, чтобы предоставить около 670 дополнительных мест, принимая во внимание динамику спроса», - говорится в заявлении перевозчика.

Компания подчеркивает, что увеличение количества мест связано с «пиковым спросом на рейсы», в частности между архипелагом и материковой частью Португалии.

Расширение предложения мест будет охватывать дни 31 августа, 1 и 3 сентября, при этом дополнительные места уже доступны в системе продажи.

«Имеющееся сейчас увеличение пропускной способности - лучшее решение, найденное с учетом невозможности выполнения дополнительных рейсов из-за ограничений имеющихся в аэропорту Лиссабона слотов», - подчеркивают в компании.

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