Португалия: Azores Airlines усиливает операции между островами и материком

«Авиакомпания Azores Airlines продолжит расширять свою деятельность, чтобы предоставить около 670 дополнительных мест, принимая во внимание динамику спроса», - говорится в заявлении перевозчика.

Компания подчеркивает, что увеличение количества мест связано с «пиковым спросом на рейсы», в частности между архипелагом и материковой частью Португалии.

Расширение предложения мест будет охватывать дни 31 августа, 1 и 3 сентября, при этом дополнительные места уже доступны в системе продажи.

«Имеющееся сейчас увеличение пропускной способности - лучшее решение, найденное с учетом невозможности выполнения дополнительных рейсов из-за ограничений имеющихся в аэропорту Лиссабона слотов», - подчеркивают в компании.