Португалия: азорские фермеры несут убытки
Ущерб от засухи на Азорах превышает 10 млн евро.
Об этом сообщил президент сельскохозяйственной ассоциации острова Терсейра (AAIT) Жузе Антонио Азеведо и подчеркнул, что названная сумма касается лишь убытков при выращивании кукурузы.
По его словам, остров Терсейра больше остальных пострадал от засухи на архипелаге. Гибнут не только растения, но и животные. «Более 600 коров были забиты на острове Терсейра. Забой среди мясных пород еще выше, поскольку у людей нет корма для скота». - сказал Ансельмо Пиреш, президент Ассоциации молодых фермеров Терсейры (AJAT).
30 августа опубликовано новое постановление, которое дает скотоводам возможность купить 10 тысяч тонн корма для крупного рогатого скота по льготной цене: 6 центов за килограмм на островах Терсейра и Сан-Мигель и 7,5 цента на других островах.
Адекватной поддержки ожидают и другие фермеры: садоводы, производители фруктов, цветов и меда.
С апреля на Азорских островах отмечается недостаток осадков по сравнению с обычными значениями.
По данным Португальского института моря и атмосферы, в период с мая по июль остров Терсейра достиг предельной степени засухи, острова Санта-Мария, Сан-Мигель и Флореш - тяжелой засухи, Файал - умеренной засухи.
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