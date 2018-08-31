Португалия: азорские фермеры несут убытки

Пятница, 31 Август 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: азорские фермеры несут убытки

Ущерб от засухи на Азорах превышает 10 млн евро.

Об этом сообщил президент сельскохозяйственной ассоциации острова Терсейра (AAIT) Жузе Антонио Азеведо и подчеркнул, что названная сумма касается лишь убытков при выращивании кукурузы.

По его словам, остров Терсейра больше остальных пострадал от засухи на архипелаге. Гибнут не только растения, но и животные. «Более 600 коров были забиты на острове Терсейра. Забой среди мясных пород еще выше, поскольку у людей нет корма для скота». - сказал Ансельмо Пиреш, президент Ассоциации молодых фермеров Терсейры (AJAT).

30 августа опубликовано новое постановление, которое дает скотоводам возможность купить 10 тысяч тонн корма для крупного рогатого скота по льготной цене: 6 центов за килограмм на островах Терсейра и Сан-Мигель и 7,5 цента на других островах.

Адекватной поддержки ожидают и другие фермеры: садоводы, производители фруктов, цветов и меда.

С апреля на Азорских островах отмечается недостаток осадков по сравнению с обычными значениями.

По данным Португальского института моря и атмосферы, в период с мая по июль остров Терсейра достиг предельной степени засухи, острова Санта-Мария, Сан-Мигель и Флореш - тяжелой засухи, Файал - умеренной засухи.

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