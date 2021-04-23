Португалия: Азорские острова готовят правила для приема туристов

Пятница, 23 Апрель 2021 Португалия Португалия

Португалия: Азорские острова готовят правила для приема туристов

Главная цель -  гарантировать безопасность во всех общественных местах в регионе.

Органы здравоохранения региона уже договариваются с Региональным управлением по туризму, чтобы подготовить инструкции для гостиниц, бассейнов, кемпингов, для всех ситуаций, в которых могут оказаться туристы.

Идея состоит в том, чтобы туристы могли быть в безопасности во всех возможных местах присутствия.

Региональный директор здравоохранения Берту Кабрал отметил, что объявленные меры по отмене чрезвычайного положения не означают, что «больше не будет проверок по прибытии в Азорский автономный регион».

Глава комиссии по мониторингу пандемии считает, что «в принципе можно будет сбалансировать прибытие туристов с поддержанием низкого риска для Азорского автономного округа».

Что касается возможности внедрения зеленого коридора в регионе для пассажиров, путешествующих из районов, где уже достигнут групповой иммунитет, сначала нужно дождаться введения сертификатов, а это произойдет не раньше июня.

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