Португалия: Азорские острова получат от ЕС 12 млн евро на климат

Португальский проект, направленный на оказание помощи Азорским островам в борьбе с изменением климата (LIFE IP CLIMAZ) стал одним из двенадцати, выбранных Европейской комиссией.

Общий объем инвестиций в рамках европейской Программы действий по окружающей среде и климату (LIFE) составит 121 млн евро.

На практике это европейское финансирование поможет Азорскому архипелагу стать более устойчивым перед лицом экстремальных климатических явлений.

Имея общий бюджет почти 20 млн евро (из которых около 12 млн евро финансируются ЕС), команда проекта внесет свой вклад в реализацию региональной программы адаптации к изменению климата на девяти островах в течение 10 лет, с января 2021 года по декабрь 2030 года.

Проект позволит Региональному управлению окружающей среды реализовать существующую программу адаптации к изменению климата на архипелаге, которая также будет способствовать принятию мер в других областях, таких как энергетика, лесное хозяйство и туризм.

Одна из основных целей - это устойчивая мобильность с нулевыми выбросами углерода.

Финансирование со стороны Европейской комиссии будет способствовать восстановлению окружающей среды и поможет одиннадцати странам - Бельгии, Германии, Ирландии, Франции, Италии, Латвии, Венгрии, Нидерландам, Польше, Португалии и Словакии - достичь своих экологических целей.