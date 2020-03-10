Португалия: Азорские острова получили награду “Best of Nature”

Накануне Азорские острова получили престижную премию “Best of Nature”, которая присуждается крупнейшими «зелеными» организациями за «ценный вклад в экологию».



Организаторы премии отметили «устойчивое развитие и передовой опыт туристической отрасли региона» и назвали регион одним из лучших «зеленых направлений» в мире.



«Туристы, которые к нам приезжают, выбирают нас за уникальный опыт отдыха на природе. Эта награда - еще один повод для гордости и энтузиазма», - говорится в сообщении местных властей.



В 2019 году в том же конкурсе Азорские острова получили награду «Лучшие в Европе», а годом ранее были названы «Лучшими в Антлантике».