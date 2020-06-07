Португалия: Азорские острова признаны безопасным туристическим направлением

Воскресенье, 07 Июнь 2020 Португалия

Португалия: Азорские острова признаны безопасным туристическим направлением

В регионе в течение 17 дней не выявлено новых случаев заболевания коронавирусом.

Азорские острова названы «одним из самых безопасных мест для отдыха в Европе в 2020 году» и рекомендованы для отпуска во время эпидемии коронавируса. Награда «Coronavirus Safest Destination» присуждена европейской организацией Best Destination. Эксперты высоко оценили медицинскую безопасность местных курортов, качество медобслуживания и отсутствие новых случаев заболевания коронавирусом в течение нескольких недель подряд.

По последним данным всего в регионе было выявлено 146 случаев заражения, 129 заболевших выздоровели, 16 пациентов скончались. На данный момент лечение от коронавируса проходит лишь один пациент на острове Сан-Мигель. Кроме того, в регионе не зафиксировано новых случаев инфицирования в течение 17 дней подряд.

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