Португалия: Азоры больше не считаются зоной высокого риска

Азоры перестали 2 сентября отображаться как «высокий риск» на картах Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний (ECDC), которые помогают принимать решения о поездках в Европейский Союз (ЕС)

Красная категория, в которой расположены материковая часть Португалии и Мадейра, означает, что в этих европейских регионах совокупный уровень уведомления о случаях инфекции за последние 14 дней варьируется от 75 до 200 на 100 000 жителей или превышает 200 и менее 500 на 100 000 населения, а показатель положительности теста составляет 4% или более.

Эти карты от европейского агентства соответствуют системе светофоров по распространению Covid-19 в ЕС, начиная с зеленого (благоприятная ситуация), переходя через оранжевый, красный и темно-красный (очень опасная ситуация). Они помогают государствам-членам в установлении ограничений на поездки внутри Сообщества.

В середине июня Совет ЕС принял рекомендацию о координированном подходе к поездкам, предложив, чтобы вакцинированные и выздоровевшие от Covid-19 не подвергались ограничительным мерам, таким как карантин или тестирование.