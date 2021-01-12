Португалия: Азоры избраны безопасным местом для отдыха в 2021 году

По данным Ассоциации туризма Азорских островов, решение было основано «на таких критериях, как принятые превентивные меры, рекомендации, выполняемые властями, о прибытии в отели, магазины и рестораны, а также количество активных случаев Covid-19 на 100 тысяч жителей».

Выбор европейского сайта по продвижению культуры и туризма подогреет популярность Азорских островов при выборе места для отдыха в этом году.

«Когда в 2020 году путешествия и жизненные привычки всех нас резко изменились, Азорские острова оставались возможностью для безопасного, естественного и устойчивого отдыха. В 2021 году доверие к архипелагу сохранится, и компания European Best Destinations уже считает его одним из самых безопасных мест для отдыха», - подчеркивается в заявлении Азорского туристического региона.

«В основе выбора жюри лежал тот факт, что все туристические организации региона очень серьезно относятся к соблюдению правил предотвращения пандемии, в сочетании с естественной обстановкой, которую трудно найти в другом месте, с ответственным и добросовестным гостеприимством», - объясняет Ассоциация туризма Азорских островов.

Экология и природа также стали важными факторами для победы. «Именно на Азорах можно наслаждаться свободой и простором для всех, девять островов заявляют о себе как об идеальном месте для отдыха в комфортной и непринужденной обстановке», - подчеркивается в заявлении.