Португалия: Азоры, Мадейра и Алгарве признаны лучшими местами в Европе
В целом Португалия по-прежнему имеет 52 номинации среди лучших в мире туристических мест.
Среди направлений, отелей и даже авиакомпаний Португалия только что получила 24 награды как лучшие в Европе на World Travel Awards (WTA).
Алгарве, Азорские острова и Мадейра сияли как звезды на небосклоне, но и вся страна не отставала, получив 52 номинации на самую престижную туристическую награду в мире. Три года подряд Португалия признавалась лучшим местом в мире, и в этом году она снова номинирована.
Ежегодно WTA отмечает лучшее, что делается в сфере туризма на различных континентах и, конечно же, в мире.
В этом году награждение лучших в Европе состоялось 22 октября, и Португалия привезла домой 24 различных награды, от направлений, отелей и курортов до авиакомпаний и даже круизных портов.
Алгарве лидирует по количеству гостиничных заведений, но Азорские острова и Мадейра также добавили несколько наград.
Награды Португалии на World Travel Awards
Азорские острова - лучшее место для приключений
Мадейра - лучшее островное направление
Алгарве - лучшее место на пляже
Пешеходные дорожки Пайвы - лучший аттракцион для приключений
Пешеходные дорожки Пайвы - Лучшее развитие туризма
516 Подвесной мост Ароука - лучший проект развития туризма
TAP - Лучшая авиакомпания, выполняющая рейсы в Африку
TAP - Лучшая авиакомпания для полетов в Южную Америку
Douro Azul - Лучшая круизная компания
Порт Лиссабона - лучший круизный порт
Turismo de Portugal - Лучший менеджер по общественному туризму
Club Med da Balaia, Алгарве - Лучший курорт, работающий по системе «все включено»
Дизайн-отель 1908, Лиссабон - Лучший дизайн-отель
Saccharum Resort & Spa, Мадейра - Лучший курорт на острове
Pestana CR7 Lisbon - Лучший образ жизни в отеле
Конрад Алгарве - Лучший образ жизни на курорте
Valverde Hotel, Лиссабон - Лучший бутик-отель класса люкс
Vila Vita Parc, Алгарве - лучший роскошный отель на вилле
The Lake Spa Resort, Алгарве - Лучший роскошный курорт как стиль жизни
Dunas Douradas Beach Club, Алгарве - Лучшая роскошная вилла на курорте
Cascade Wellness Resort, Алгарве - Лучший спортивный курорт
Martinhal Sagres Beach Family Resort, Алгарве - Лучшие виллы на курорте
L'AND Vineyards, Монтемор-о-Ново - лучший отель в винной стране
Monte Santo Resort , Алгарве - Лучший романтический курорт
Несмотря на все эти награды европейского уровня, Португалия может привезти домой и самые главные награды, которые будут вручены в Москве 26 ноября.