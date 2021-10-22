Португалия: Азоры, Мадейра и Алгарве признаны лучшими местами в Европе

Среди направлений, отелей и даже авиакомпаний Португалия только что получила 24 награды как лучшие в Европе на World Travel Awards (WTA).

Алгарве, Азорские острова и Мадейра сияли как звезды на небосклоне, но и вся страна не отставала, получив 52 номинации на самую престижную туристическую награду в мире. Три года подряд Португалия признавалась лучшим местом в мире, и в этом году она снова номинирована.

Ежегодно WTA отмечает лучшее, что делается в сфере туризма на различных континентах и, конечно же, в мире.

В этом году награждение лучших в Европе состоялось 22 октября, и Португалия привезла домой 24 различных награды, от направлений, отелей и курортов до авиакомпаний и даже круизных портов.

Алгарве лидирует по количеству гостиничных заведений, но Азорские острова и Мадейра также добавили несколько наград.

Награды Португалии на World Travel Awards

Азорские острова - лучшее место для приключений

Мадейра - лучшее островное направление

Алгарве - лучшее место на пляже

Пешеходные дорожки Пайвы - лучший аттракцион для приключений

Пешеходные дорожки Пайвы - Лучшее развитие туризма

516 Подвесной мост Ароука - лучший проект развития туризма

TAP - Лучшая авиакомпания, выполняющая рейсы в Африку

TAP - Лучшая авиакомпания для полетов в Южную Америку

Douro Azul - Лучшая круизная компания

Порт Лиссабона - лучший круизный порт

Turismo de Portugal - Лучший менеджер по общественному туризму

Club Med da Balaia, Алгарве - Лучший курорт, работающий по системе «все включено»

Дизайн-отель 1908, Лиссабон - Лучший дизайн-отель

Saccharum Resort & Spa, Мадейра - Лучший курорт на острове

Pestana CR7 Lisbon - Лучший образ жизни в отеле

Конрад Алгарве - Лучший образ жизни на курорте

Valverde Hotel, Лиссабон - Лучший бутик-отель класса люкс

Vila Vita Parc, Алгарве - лучший роскошный отель на вилле

The Lake Spa Resort, Алгарве - Лучший роскошный курорт как стиль жизни

Dunas Douradas Beach Club, Алгарве - Лучшая роскошная вилла на курорте

Cascade Wellness Resort, Алгарве - Лучший спортивный курорт

Martinhal Sagres Beach Family Resort, Алгарве - Лучшие виллы на курорте

L'AND Vineyards, Монтемор-о-Ново - лучший отель в винной стране

Monte Santo Resort , Алгарве - Лучший романтический курорт

Несмотря на все эти награды европейского уровня, Португалия может привезти домой и самые главные награды, которые будут вручены в Москве 26 ноября.