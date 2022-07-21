Португалия: Азоры помогут своей авиакомпании

21 июля Совет управляющих Азорских островов санкционировал вливание капитала в размере 144,5 млн евро в SATA Air Açores и «последующее преобразование в акционерный капитал компании», как было объявлено в этот четверг.

Ранее, 7 июня, Европейская комиссия утвердила государственную помощь Португалии для поддержки реструктуризации азорской авиакомпании SATA до 2025 года в размере 453,25 млн евро в виде государственных кредитов и гарантий.

Утвержденная сумма разделена на прямые кредиты в размере 144,5 млн евро и принятие долга в размере 173,8 млн евро, в общей сложности 318,25 млн евро, подлежащие конвертации в капитал, и государственные гарантии в размере 135 млн евро, предоставленные до 2028 года для финансирования, представления в банки и другие финансовые учреждения.

Регион обязался продать контрольный пакет акций (51%) Azores Airlines (отвечает за сообщение между архипелагом и зарубежьем).

«Мы унаследовали разрушенный SATA, находящийся в состоянии банкротства», - сожалеет Артур Лима.

В заявлении описывается, что вливание капитала «определяет принятие Автономным регионом Азорских островов долга SATA Air Açores (компании, отвечающей за межостровные сообщения) и его последующую конвертацию в долю компании в общей сумме 173,75 млн евро».

С другой стороны, действие «предоставляет гарантию по кредиту от банков или других финансовых организаций, который будет заключен SATA Air Açores, на сумму 135 млн евро».

Финансовые трудности SATA длятся как минимум с 2014 года, когда авиакомпания, полностью принадлежащая региональному правительству Азорских островов, начала фиксировать убытки.