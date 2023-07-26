Португалия: Азоры предлагают взимать с приезжих плату 25 евро

Целью является создание регионального сбора в размере 25 евро, взимаемого с нерезидентов старше 12 лет при въезде в регион. Эта мера будет иметь предполагаемый доход в 25 миллионов евро.

«Этот тип платы отличает нас от других направлений и позволяет нам работать так, как мы хотим. Мы не можем быть дешевым направлением, мы должны быть дифференцированным направлением», - сказал президент бизнес-ассоциации Маркуш Коуто на пресс-конференции в Ангра-ду-Эроишму на острове Терсейра.

Торговая палата, представляющая бизнесменов с островов Терсейра, Грасиоза и Сан-Жоржи, запустит в Интернете петицию для обсуждения предложения в Законодательном собрании Азорских островов, что возможно при наличии 300 подписей.

Идея была вдохновлена ​​​​политикой других регионов и стран со схожими характеристиками с Азорскими островами, таких как Фернанду Норонья (Бразилия), Коста-Рика и Палау.

Законодательное собрание Азорских островов недавно одобрило введение морского эконалога в размере трех евро для пассажиров, высаживающихся на круизных лайнерах, начиная с 2025 года.