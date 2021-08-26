Португалия: Азоры внесены в зеленый список Великобритании

Азорские острова присоединятся к зеленому списку Великобритании с 30 августа.

С другой стороны, Мадейра находится на этом уровне даже после увеличения числа случаев заболевания, в результате чего архипелаг считался «высокорисковым» в Европейском союзе.

Материковая часть Португалии остается в янтарном списке путешественников, который дает рекомендации для британских туристов и путешественников.

Согласно информации, размещенной на сайте правительства Великобритании, изменения вступят в силу в понедельник, 30 августа, в 4 часа утра.

Следовательно, тот, кто прибывает в Англию с Азорских островов до этой даты, все равно должен соблюдать правила янтарного списка.

Эти правила означают, что прибывающие должны пройти тест на Covid-19 в течение трех дней после приезда в Англию, забронировать и оплатить другие тесты по прибытии, а также заполнить форму отслеживания пассажиров.

Если вы полностью вакцинированы по установленному в Великобритании графику, после прибытия в Англию вы должны пройти тестирование на второй день или раньше.

Если вы не прошли полную иммунизацию, то вы должны пройти карантин на десять дней и сдать анализ на второй день или раньше и на восьмой день или позже.