Португалия: Азоры выделят 128,3 млн евро на туризм и транспорт

Понедельник, 07 Ноябрь 2022 Португалия Португалия

Португалия: Азоры выделят 128,3 млн евро на туризм и транспорт

Правительство Азорских островов планирует выделить 114,8 млн евро на транспорт и 13,5 млн евро на сектор туризма.

Правительство Азорских островов планирует выделить в Плане и бюджете на 2023 год около 13,5 млн евро на сектор туризма и 114,8 млн евро на транспорт, как указала региональный секретарь Берта Кабрал.

«В области воздушного, морского и наземного транспорта, с выделением более 114,8 млн евро, мы сохраняем обязательство стимулировать систему логистики и мобильности, которая стимулирует конкурентоспособность, экономическое развитие, территориальную и социальную сплоченность», - сказала Берта Кабрал.

Она подчеркнула, что исполнительная власть «вложит значительные средства в инфраструктуру и оборудование портов и аэропортов с вмешательством на всех островах», примером чего может служить переквалификация аэропортов Корво и Грасиоза, в дополнение к работам по расширению взлетно-посадочной полосы в аэропорту Пику».

В сфере туризма Берта Кабрал пообещала «значительные» инвестиции во внешнее продвижение, заявив, что пересмотр Стратегического плана и туристического маркетинга Азорских островов должен быть завершен в начале лета 2023 года.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)