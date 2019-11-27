Португалия: бабушка выброшенного младенца просит об опеке

Среда, 27 Ноябрь 2019 Португалия Португалия

Португалия: бабушка выброшенного младенца просит об опеке

22-летняя мать ребенка находится под стражей.

Португальское издание Publico сообщает, что бабушка младенца, которого 22-летняя кабовердианка в начале ноября выкинула в мусорный контейнер, пытается получить опеку над внуком.

«Мать, а также браться и сестры женщины заявили о намерении получить опеку над внуком и племянником. Они уже обратились с этой целью в одну из юридических компаний страны. В будущем сын Сары может узнать о случившемся, однако, по крайней мере, он будет понимать что биологическая семья приняла его с любовью и не будет чувствовать себя отверженным», - говорится в сообщении представителя посольства Кабу-Верде.

Напомним, 22-летняя Сара была арестована после того как оставила собственного новорожденного сына в мусорном баке в одном из районов в центре Лиссабона. Плач малыша услышали случайные прохожие и ребенка вовремя извлекли из контейнера. По словам обвинения, женщина планировала свой поступок, она «никогда не покупала одежду будущему сыну и скрывала беременность». После своего ареста Сара заявила журналистам, что сожалеет о содеянном. Мальчик был доставлен в городскую больницу Лиссабона, медицинское обследование показало, что несмотря на несколько часов проведенные в контейнере, ребенок абсолютно здоров.

Прокуратура продолжает устанавливать все обстоятельства случившегося.

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