Португалия: «Байер» одержал победу над «Порту»

Встреча, прошедшая в Порту, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Лукас Аларио, Керем Демирбай и Кай Хаверц. У хозяев мяч забил Мусса Марега, пишет gazeta.ru.

На 85-й минуте с поля был удален нападающий «Порту» Тикиньо.

Первый матч, прошедший в Леверкузене, завершился победой «Байера» — 2:1. Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы пройдет 28 февраля в швейцарском Ньоне.

Ранее сообщалось, что «Вулверхэмптон» вышел в 1/8 финала Лиги Европы.

Футбол. Лига Европы. Плей-офф. 1/16 финала

«Эспаньол» (Барселона, Испания) — «Вулверхэмптон» (Вулверхэмптон, Англия) — 3:2

Голы: 0:1 — Аларио, 10; 0:2 — Демирбай, 50; 0:3 — Хаверц, 57; 1:3 — Марега, 65.

Удаления: Тикиньо, 85 — нет.