Португалия: баланс соцобеспечения вырастет до 2305,2 млн евро

Согласно отчету, «прогноз роста экономической активности на 2022 год будет иметь особые последствия для бюджетных переменных, которые более чувствительны к экономическому циклу».

Бюджетный контекст системы социального обеспечения в 2022 году основан на непрерывности восстановления после экономического и социального кризиса, вызванного пандемией Covid-19.

«Процесс начался в 2021 году, при этом в 2022 году ожидается сальдо государственного бухгалтерского учета в 2305,2 миллиона евро», - говорится в документе, представленном парламенту в понедельник.

В 2022 году доходы от Дополнительного муниципального налога на недвижимость (AIMI) и часть корпоративного подоходного налога (IRC), которые в 2021 году были переданы в чрезвычайном порядке пенсионной системе социального обеспечения, снова будут отправлены в Фонд финансовой стабилизации социального обеспечения (FEFSS).

Это своего рода «подушка» для выплаты пенсий в будущем в случае возникновения дефицита в системе.