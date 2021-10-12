Португалия: баланс соцобеспечения вырастет до 2305,2 млн евро

Вторник, 12 Октябрь 2021 Португалия Португалия

Португалия: баланс соцобеспечения вырастет до 2305,2 млн евро

Такие цифры заложены в проекте Государственному бюджету на 2022 год (OE2022).

Согласно отчету, «прогноз роста экономической активности на 2022 год будет иметь особые последствия для бюджетных переменных, которые более чувствительны к экономическому циклу».

Бюджетный контекст системы социального обеспечения в 2022 году основан на непрерывности восстановления после экономического и социального кризиса, вызванного пандемией Covid-19.

«Процесс начался в 2021 году, при этом в 2022 году ожидается сальдо государственного бухгалтерского учета в 2305,2 миллиона евро», - говорится в документе, представленном парламенту в понедельник.

В 2022 году доходы от Дополнительного муниципального налога на недвижимость (AIMI) и часть корпоративного подоходного налога (IRC), которые в 2021 году были переданы в чрезвычайном порядке пенсионной системе социального обеспечения, снова будут отправлены в Фонд финансовой стабилизации социального обеспечения (FEFSS).

Это своего рода «подушка» для выплаты пенсий в будущем в случае возникновения дефицита в системе.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)