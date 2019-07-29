Португалия: «Балтика» подписала нападающего «Витории Сетубал» Аллефа

Понедельник, 29 Июль 2019 Португалия Португалия

Португалия: «Балтика» подписала нападающего «Витории Сетубал» Аллефа

Как и анонсировал «Матч ТВ», нападающий португальской «Витории Сетубал» Альраде де Андреде Родригес (Аллеф) перешел в выступающую в ФНЛ «Балтику».

По нашим данным, контракт с 24-летним бразильцем рассчитан на три года. «Балтике» Аллеф достался бесплатно, но при этом «Сетубал» получит 20 процентов со следующей продажи игрока.

Аллеф начинал профессиональную карьеру в бразильском «Санта Круз». В Португалии он с 2015 года. В прошлом сезоне нападающий провел во всех турнирах за основу «Сетубала» 19 матчей, забив 3 мяча и сделав 3 голевые передачи. Параллельно Аллеф выступал за команду U23, забив 14 мячей в молодежном первенстве Португалии, пишет news.sportbox.ru.

Дебют Аллефа в России, скорее всего, состоится не раньше, чем через две недели: ему надо оформить рабочую визу.

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