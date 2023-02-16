Португалия: бананы Мадейры спасены

«Мы спасли банановую отрасль Мадейры», - заявил депутат от социал-демократов Нуно Масиэль в ходе политического выступления на пленарном заседании Законодательного собрания Мадейры в Фуншале, подчеркнув политику и инвестиции, сделанные в этом секторе региональным правительством.

Депутат сослался на то, что в 2009 году сложилась ситуация «вредоносного управления» со стороны банановых кооперативов, которые были «банкротами», что вызвало «хаос в секторе» в регионе и повлияло на пропускную способность.

Нуно Масиэль подчеркнул, что создание Gesba (Empresa de Gestão do Setor da Banana) привело к изменениям, дав «стабильность и безопасность» тем, кто зарабатывает на жизнь этим сельскохозяйственным производством.

«Gesba выплатил миллионные долги, оставленные кооперативами, которые убивали сектор», - подчеркнул он.

Депутат заявил, что в 2009 году, в первый год управления этой компанией, 2771 фермер произвел 13 900 тонн бананов, что составило оборот около 8,6 млн евро при средней оплате 0,62 цента за килограмм.

В конце 2022 года с 2991 производителем было достигнут рубеж в 22 700 тонн, что означало доход в размере 21,2 млн евро при средней оплате 0,84 цента за килограмм.

«Производство выросло на 63%, а доходы отрасли увеличились на 144%», - отметил он, добавив, что 81% бананов, поступающих на рынок, относится к категории экстра качества.

Депутат СДП также обратил внимание на 20 млн евро, вложенных региональным правительством в инфраструктуру - в частности, в процессинговые центры.