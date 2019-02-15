Португалия: бананы с кокаином

Кокаин, весом 350 кг, был обнаружен в грузе, прибывшем из Коста-Рики.



В минувший четверг сотрудники таможенного управления (Autoridade Tributária e Aduaneira) совместно с судебной полицией (Polícia Judiciária) перехватили крупную партию наркотиков. Кокаин, весом 350 кг, был обнаружен в грузе, прибывшем из Коста-Рики. Белый порошок, который оценивают в 20 млн евро, был расфасован в спортивные сумки и спрятан между ящиками с бананами.

Сообщается, что полицейские пока никого не арестовали. Сейчас правоохранительные органы пытаются установить кто отправил груз из латиноамериканской страны и для кого он предназначался на территории Португалии.