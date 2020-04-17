Португалия: Banco de Portugal предупреждает о возможных мошенничествах с кредитами

Банк Португалии (Banco de Portugal) призывает жителей страны к осторожности в связи с появлением лиц, предлагающих услуги кредитования без соответствующей лицензии.

Так, в заявлении Banco de Portugal говорится, что специалисты Пауло Ногейро Гонсалвеш (идентификационный налоговый номер 114900558), Антониу душ Сантуш Гомеш Альбино (с номером 143459139) и Соня Феррейра Альбино (номер 207810613) предлагают услуги кредитования, не имея прав на данную практику в стране. Также в заявлении подчеркивается, что данные лица не связаны «с учреждениями, находящимися под надзором Banco de Portugal».

Представители Банка Португалии настоятельно рекомендуют перед тем как воспользоваться услугами специалистов, проверить есть ли они в списке лиц, имеющих законное право на финансовую деятельность.

Список уполномоченных Banco de Portugal специалистов и финансовых организаций можно найти на официальном сайте центрального банка.

Ссылка на список уполномоченных специалистов - https://www.bportugal.pt/entidades-autorizadas