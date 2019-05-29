Португалия: Banco de Portugal предупреждает об аферах с новыми купюрами

С сегодняшнего дня вводятся в обращение новые купюры в сто и двести евро. Представители Banco de Portugal предупреждают о возможных мошенничествах с деньгами, так как многие держат накопления в этих купюрах.

Чиновники подчеркивают, что старые купюры менять не нужно. Они действуют наравне с новыми. Также, представители Banco de Portugal сообщили, что банк никого «не наделяет правами обменивать купюры». Со временем старые дензнаки будут собираться банками Евросоюза и выводиться из обращения. Если вы заметили людей, которые призывают поменять купюры, нужно обратиться в полицию.

Новые дензнаки на вид не сильно отличаются от старых. Они имеют голограмму в виде серебрянной полосы в верхней части купюры, того же цвета, однако, меньшего размера.