Португалия: Banco de Portugal запускает базу данных по платежам

Четверг, 20 Апрель 2023 Португалия Португалия

Португалия: Banco de Portugal запускает базу данных по платежам

Проект называется PAY Project и должен начать приносить плоды в 2025 году.

Среди различных сильных сторон выделяется мониторинг эволюции португальской экономики и туризма практически в режиме реального времени.

PAY Project начнет свою реализацию в следующем месяце, и этот процесс будет поэтапным до середины 2024 года, а первые результаты должны появиться в 2025 году.

«Мы не хотим быть оператором, который гарантирует, что в конце дня транзакции будут урегулированы, а на счете в центральном банке будут сделаны движения. Мы хотим быть участниками платежной стратегии в Португалии» , - так администратор Banco de Portugal Элдер Росалино представил инициативу на конференции «Новые деньги».

Проект «позволит удовлетворить растущие потребности в информации для анализа и исследований, необходимых для выполнения различных задач» главного банка страны.

Среди этих функций, например, определение политик в рамках использования платежных инструментов, надзор за платежными системами и инструментами, анализ предпочтений пользователей, выявление региональных асимметрий в доступе к платежным инструментам или мониторинг практически в режиме реального времени. развития португальской экономики и туризма.

В прошлом году на рынке платежей Португалии было зарегистрировано 3 730 млн операций на сумму 655,5 млрд евро.

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