Португалия: банкам запретили взимать комиссию с MB Way и кредитов

С 1 января банкам запрещено взимать комиссию по потребительским и ипотечным кредитам, но только по договорам, вступившим в силу с 1 января.

Новые правила также включают запрет на взимание комиссии за переводы MB Way ниже 30 евро. Об этом говорится в заявлении банка Португалии.

«Новые правила, которые ограничивают или запрещают сбор комиссий за предоставление услуг, связанных с кредитными соглашениями, и за переводы через платежные приложения, управляемые третьими сторонами, уже действуют», - говорится в сообщении банка.

Что касается ипотечных кредитов, учреждения не смогут взимать плату за обработку платежей в рассрочку по контрактам, заключенным после 1 января 2021 года, а также за выпуск декларации, подтверждающей погашение долга (расторжение). «Это заявление также должно быть оформлено в течение 14 рабочих дней с момента окончания контракта», - поясняет банк Португалии.

Банки также не могут взимать плату за выдачу деклараций о долге, необходимых для получения поддержки или социальных льгот и государственных услуг. Запрет распространяется максимум на шесть деклараций в год.

В контексте потребительского кредита учреждения не смогут взимать комиссию за обработку платежей по договорам, заключенным с 1 января 2021 года.

Учреждения также не смогут взимать комиссию за переводы через платежные приложения, управляемые третьими сторонами (как в случае с MBWay), если не превышен один из следующих лимитов: 30 евро за перевод, 150 евро переводятся через приложение в течение месяца или 25 переводов в месяц.

В случае превышения одного из этих лимитов учреждения могут взимать комиссию за каждую транзакцию, выполняемую в платежных приложениях, управляемых третьими сторонами. В этих ситуациях размер комиссии не может превышать 0,2% от суммы операции, если она была произведена с помощью дебетовой карты, или 0,3% от суммы операции при использовании кредитной карты.

Новые правила, применимые к сбору банковских комиссий, являются результатом вступления в силу Закона № 53/2020 и Закона № 57/2020. Изменение режима минимального банковского обслуживания связано со вступлением в силу Закона № 44/2020.