Португалия: банки, на которые жалуются чаще всего

Пятница, 12 Апрель 2019 Португалия Португалия

Португалия: банки, на которые жалуются чаще всего

На кредитные организации поступило 15 тысяч жалоб.

Банк Португалии (Banco de Portugal) накануне обнародовал отчет о кредитных организациях, на которые чаще всего жаловались клиенты в 2018 году. Антирейтинг возглавил банк CTT. В отчете говорится, что на каждую тысячу жилищных кредитов, выданных этим банком, поступило 5,65 жалоб. Клиенты выражали недовольство не только жилищными кредитами, но и различными проблемами с депозитами. На каждую тысячу счетов, поступила 0,81 жалоба от вкладчиков.

Второе и третье место в антирейтинге с большим отрывом занимает Santander Totta (1,45 жалоб на 1000 кредитных договоров) и BBVA (1,44 жалоб на 1000 кредитных договоров).

Общее количество жалоб в целом осталось прежним - 15 254 претензий, по сравнению с 15 282 жалобами в 2017 году.

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