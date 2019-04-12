Португалия: банки, на которые жалуются чаще всего

Банк Португалии (Banco de Portugal) накануне обнародовал отчет о кредитных организациях, на которые чаще всего жаловались клиенты в 2018 году. Антирейтинг возглавил банк CTT. В отчете говорится, что на каждую тысячу жилищных кредитов, выданных этим банком, поступило 5,65 жалоб. Клиенты выражали недовольство не только жилищными кредитами, но и различными проблемами с депозитами. На каждую тысячу счетов, поступила 0,81 жалоба от вкладчиков.



Второе и третье место в антирейтинге с большим отрывом занимает Santander Totta (1,45 жалоб на 1000 кредитных договоров) и BBVA (1,44 жалоб на 1000 кредитных договоров).



Общее количество жалоб в целом осталось прежним - 15 254 претензий, по сравнению с 15 282 жалобами в 2017 году.