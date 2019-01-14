Португалия: банки отчитаются налоговой

Понедельник, 14 Январь 2019 Португалия Португалия

Португалия: банки отчитаются налоговой

Парламент Португалии обязал банки сообщать в налоговую о счетах, на которых лежит более 50 000 евро.

Парламент Португалии одобрил законопроект, согласно которому банки обязаны информировать налоговую инспекцию о всех счетах, на которых лежит больше, чем 50 000 евро.

Законопроект был принят благодаря голосам правящей Социалистической партии (ПС), Левого блока (ВЕ) и Коммунистической партии (ПКП). Оппозиционная социал-демократическая партия (СДП) проголосовала против, а члены фракции Народной партии (СДС-ПП) воздержались.

Согласно Закону, который был одобрен парламентариями в последнем чтении, банки должны сообщать налоговым и таможенным органам до 31 июля информацию о счетах, на которых на 31 декабря предыдущего года лежали более 50 000 евро. Однако данный закон еще должен быть подписан президентом Португалии, а в 2016 году Марсель Ребелу де Соза наложил вето на аналогичный законопроект.

На пресс-конференции министр финансов Марио Сентено ясно дал понять, что налоговый орган будет иметь доступ к балансу, но не к информации о движении средств на счетах. Он также подчеркнул, что законодательство не предусматривает "обмена информацией с третьими лицами, национальными или иностранными, частными или государственными". Он охарактеризовал эту меру как «чрезвычайно важное значение для борьбы с мошенничеством и уклонением от уплаты налогов». Тем не менее, правительству было довольно сложно продвигать данный проект, и было потрачено целых 8 месяцев для того, чтобы попасть в парламент.

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