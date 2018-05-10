Португалия: банки вернут проценты

Рабочая группа, объединяющая депутатов - членов Бюджетно-финансового комитета (COFMA), одобрила, в деталях, совместное предложение фракций Соцпартии и Левого блока, касающееся отрицательных процентных ставок Euribor по кредитам на жилье (juros negativos).

Согласно законопроекту, в случае если процентная ставка по кредиту принимает отрицательные значения, клиенты будут иметь право на возврат процентов (crédito de juros) по кредиту со стороны банка в течение того или иного периода времени - до тех пор, пока процентная ставка станет положительной. Иными словами, будет создаваться своего рода резерв по процентам, который будет списываться при расчете последующих ежемесячных выплат (prestações), когда ставка Euribor станет положительной.

Таким образом, банкам не придется немедленно выплачивать небольшую часть кредитов клиентам, однако они должны сразу же учитывать «обесценение» для дальнейшего расчета.

Мера будет применяться как к новым кредитным договорам, так и к текущим, однако не будет действовать задним числом.

Теперь данное предложение должно пройти общее окончательное голосование в парламенте и, затем, будет представлено на рассмотрение Президенту Республики.