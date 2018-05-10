Португалия: банки вернут проценты

Четверг, 10 Май 2018 Португалия Португалия

Португалия: банки вернут проценты

Хорошая новость для держателей жилищных кредитов.

Рабочая группа, объединяющая депутатов - членов Бюджетно-финансового комитета (COFMA), одобрила, в деталях, совместное предложение фракций Соцпартии и Левого блока, касающееся отрицательных процентных ставок Euribor по кредитам на жилье (juros negativos).

Согласно законопроекту, в случае если процентная ставка по кредиту принимает отрицательные значения, клиенты будут иметь право на возврат процентов (crédito de juros) по кредиту со стороны банка в течение того или иного периода времени - до тех пор, пока процентная ставка станет положительной. Иными словами, будет создаваться своего рода резерв по процентам, который будет списываться при расчете последующих ежемесячных выплат (prestações), когда ставка Euribor станет положительной.

Таким образом, банкам не придется немедленно выплачивать небольшую часть кредитов клиентам, однако они должны сразу же учитывать «обесценение» для дальнейшего расчета.

Мера будет применяться как к новым кредитным договорам, так и к текущим, однако не будет действовать задним числом.

Теперь данное предложение должно пройти общее окончательное голосование в парламенте и, затем, будет представлено на рассмотрение Президенту Республики.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Комментарии (0)

Оставить комментарий

Пожалуйста, войдите, чтобы комментировать.

Последние новости

    • Португалия: банки вернут проценты

      Хорошая новость для держателей жилищных кредитов.

      Подробнее

    • Роналду - супергерой?

      Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду объявил о начале сотрудничества с компанией Graphic India.

      Подробнее

    • Немецкие поезда будут ходить из Галисии в Португалию

      Немецкий ЖД-перевозчик Deutsche Bahn составит конкуренцию на испанском рынке монополисту Renfe.

      Подробнее

    • Испания: «Барселона» выкупит футболиста сборной Франции

      «Барселона» выразила готовность выплатить мадридскому «Атлетико» 100 миллионов евро за переход нападающего сборной Франции Антуана Гризманна.

      Подробнее

    • Уличную еду запретили в Венеции

      В течение трех лет в Венеции будет действовать запрет на открытие точек с уличной едой.

      Подробнее

    • Премьер Италии высказался за сохранение сделки с Ираном

      Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по ядерной программе Ирана должен быть сохранен.

      Подробнее

    • Forbes лишил Путина титула самого влиятельного человека в мире

      Президент России Владимир Путин впервые за пять лет уступил лидерство в списке самых влиятельных людей мира по версии Forbes.

      Подробнее

    • В Каннах открылся 71-й Международный кинофестиваль

      71-й Международный Каннский фестиваль открылся вечером во вторник, 8 мая, на Лазурном Берегу Франции.

      Подробнее

Фотогалерея

  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе