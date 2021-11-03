Португалия: банки выдают кредиты в основном на покупку жилья

Доля доходов от покупки жилья в новых кредитах физическим лицам, выданным банками Португалии до сентября, близка к уровню 2007 года.

В сентябре банки предоставили физическим лицам новые ссуды на общую сумму 1995 млн евро, сообщил Bank of Portugal. Из этой суммы 1331 млн евро были выделены на жилищное строительство, 437 млн евро - на покупку и 227 млн евро на другие цели.

Для компаний объем новых предоставленных кредитов «увеличился на 239 млн евро (до 2 256 млн), из которых 60% приходились на ссуды на сумму не более 1 млн евро», - говорится в сообщении Банка Португалии.

Что касается вкладов физических лиц, то в сентябре сумма снизилась на 224 млн - месяц, в течение которого, как отмечает Банк Португалии, количество новых депозитов традиционно сокращается.