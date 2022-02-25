Португалия: банки выдают все больше кредитов физическим лицам

Кредиты физическим лицам продолжали расти в начале 2022 года, согласно данным, опубликованным 25 февраля Банком Португалии (BdP).

На конец января общая сумма кредитов, выданных банками физическим лицам, составила 97,2 млрд евро на жилищные цели и 19,5 млрд евро на потребительские нужды.

«За январь эти кредиты выросли, соответственно, на 4,5% и 3,3% по сравнению с январем 2021 года», - говорится в сообщении.

Кредиты компаниям также растут: на конец января 2022 года общая сумма кредитов для юридических лиц составила 75,9 млрд евро.

«В течение января эти кредиты выросли на 4,6% по сравнению с январем 2021 года, прервав последовательный восьмимесячный период замедления», - отмечает BdP.

По словам надзорного органа, это ускорение во многом оправдано кредитами, предоставленными компаниям в сфере электроэнергетики, газа и водоснабжения.