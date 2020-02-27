Португалия: банкир похитил 600 тысяч евро со счетов клиентов

Четверг, 27 Февраль 2020 Португалия Португалия

Португалия: банкир похитил 600 тысяч евро со счетов клиентов

Обвиняемый совершал хищения в течение 11 лет.

Прокуратура Авейру выдвинула обвинения против бывшего сотрудника банка BCP, который по версии следствия, годами переводил суммы денег с клиентских счетов на свои собственные. По предварительной информации, за 11 лет он сумел перевести более полумиллиона евро.

Согласно данным прокуратуры, хищения совершались в период с 2000 по 2011 год. За это время на свой счет, а также счета жены и родителей он перевёл 619 тысяч евро.

Мошенническая схема вскрылась после того, как один из клиентов банка, владелец кондитерской в Montemor-o-Velho заметили, что в течение нескольких лет со счета снимались суммы денег.

Бывший банкир, который за время работы в финансовом учреждении сделал карьеру от менеджера по работе с клиентами до руководителя филиала, обвиняется в хищениях и подделке документов.
Расследование уголовного дела продолжается.

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