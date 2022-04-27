Португалия: банковская цена недвижимости установила рекорд

Стоимость, по которой банки оценивают недвижимость с целью предоставления жилищного кредита, снова выросла в марте седьмой месяц подряд.

Согласно данным Национального статистического института (INE), опубликованным в среду, медианная стоимость квадратного метра составила 1331 евро.

Это самое высокое значение за всю историю соответствует увеличению на 17 евро по сравнению с февралем.

Данные свидетельствуют о том, что национальный рынок недвижимости продолжает расширяться даже в условиях роста процентных ставок и высокой инфляции.

В марте среднее значение выросло на 1,3% по сравнению с февралем, при этом наибольшее увеличение произошло в Алентежу (2,8%) и единственное снижение в Алгарве (-0,6%) .

Если сравнивать с мартом 2021 года, среднее значение оценок выросло на 12,1%, причем самые интенсивные колебания наблюдаются в Алгарве (16,4%), а наименьшие - в Алентежу (8%).

В частности, медианная оценка квартир Т2 выросла на 13 евро до 1505 евро за квадратный метр, а квартир Т3 выросла на 17 евро до 1316 евро за квадратный метр. В целом, эти типологии составили 80,2% оценок квартир.

INE подчеркивает, что Алгарве, Лиссабонская агломерация и Алентежу Литорал представили оценочные значения выше среднего по стране (35,2%, 33,6% и 4,2% соответственно). Бейраш и Серра-да-Эштрела показали самые низкие значения по отношению к среднему показателю страны (-48,2%).