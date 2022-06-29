Португалия: банковская оценка для покупки дома повышается

Среда, 29 Июнь 2022 Португалия Португалия

Португалия: банковская оценка для покупки дома повышается

Алгарве, Лиссабонская агломерация и Алентежу Литорал представили оценочные значения на 33,3%, 32,5% и 5,3% соответственно выше среднего по стране.

Медианное значение банковской оценки в заявках на жилищный кредит составило 1380 евро за квадратный метр в мае, что на 13,9% больше в годовом исчислении и на 24 евро больше, чем в апреле, сообщило INE в этот понедельник .

Наиболее интенсивное годовое изменение было зарегистрировано в Алгарве (18,0%), а наименьшее - в Азорском автономном районе (6,8%).

Наибольший рост по сравнению с предыдущим месяцем был зарегистрирован в автономном районе Мадейра (1,8%), а единственным регионом, в котором произошло отрицательное изменение цепочки, были Азорские острова (-0,3%).

В отчетном месяце медианная банковская оценочная стоимость квартир составила 1529 евро за квадратный метр (м2), увеличившись на 15,3% по сравнению с маем 2021 года. По сравнению с предыдущим месяцем оценочная стоимость выросла на 1,5%.

Среднее значение банковской оценки домов в мае составило 1104 евро/м2, что на 9,1% больше, чем в том же месяце предыдущего года. По сравнению с апрелем оценочная стоимость выросла на 1,9%.

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