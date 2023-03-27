Португалия: банковская оценка жилья упала впервые за полгода

Понедельник, 27 Март 2023 Португалия Португалия

Португалия: банковская оценка жилья упала впервые за полгода

После повышения в январе уровень банковских оценок жилья упал в феврале до 1478 евро/кв.м.

Стоимость, по которой банки оценивают дома перед предоставлением финансирования, упала на 0,5% в феврале до 1478 евро за квадратный метр , согласно данным, опубликованным Национальным статистическим институтом (INE) 27 марта.

Медианное значение оценки банка не падало с октября 2022 года. Снижение составило семь евро по сравнению с предыдущим месяцем.

По данным INE, «в годовом исчислении темпы изменения составили 12,5% (14,9% в январе 2023 года)».

Алгарве, агломерация Лиссабона, прибрежная часть Алентежу и автономный район Мадейры по-прежнему имеют значения выше среднего по стране.

Среди регионов страны только в Алентежу зафиксирован рост стоимости, которую банки приписывали домам до предоставления финансирования (0,7%), в то время как в Центре было самое большое падение в феврале по сравнению с предыдущим месяцем (-1,1%).

Что касается квартир, то медианное значение банковской оценки составило 1662 евро за квадратный метр, что также ниже по сравнению с предыдущим месяцем (0,6%), но выше по сравнению с прошлым годом (13,7%).

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