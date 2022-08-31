Португалия: банковская оценка жилья выросла до 1417 евро за кв. м

Медианное значение оценки банков выросло в июле 11-й месяц подряд до нового исторического максимума в 1417 евро за квадратный метр, увеличившись в годовом исчислении на 16,1% и на 10 евро больше, чем в июне.

Согласно данным, опубликованным сегодня Национальным статистическим институтом (INE), для этого расчета было учтено 28 635 банковских оценок, проведенных в контексте кредитных заявок на покупку жилья, из которых 18 313 квартир и 10 322 дома.

В июле самый высокий годовой прирост медианного значения банковских взносов был зафиксирован в Алгарве (18,7%), а самый низкий - в Азорском автономном районе (8,1%).

Наибольшее увеличение по сравнению с предыдущим месяцем было зарегистрировано в Азорском автономном районе (1,9%), а наименьшее изменение произошло в Алентежу (0,2%).

В отчетном месяце медианная банковская оценочная стоимость квартир составила 1575 евро за кв. м, увеличившись на 16,7% по сравнению с июлем 2021 года. По сравнению с предыдущим месяцем оценочная стоимость выросла на 0,8%.

Среднее значение банковской оценки домов в июле составило 1129 евро/м2, что на 13,1% больше, чем в том же месяце предыдущего года. По сравнению с июнем оценочная стоимость выросла на 0,6%.

При анализе по регионам выяснилось, что в июле 2022 года Алгарве, Лиссабонская агломерация и Алентежу Литорал представили оценочные значения на 34,7%, 32,9% и 6,9% соответственно выше среднего по стране.

Напротив, район Бейраш и Серра-да-Эштрела показали самое низкое значение по отношению к среднему показателю страны (-49,3%).