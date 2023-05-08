Португалия: банкротства упали на 9% в апреле

Понедельник, 08 Май 2023 Португалия Португалия

Португалия: банкротства упали на 9% в апреле

С начала года в общей сложности 1376 компаний подали заявление о неплатежеспособности.

Это на 5,6% меньше, чем за тот же период прошлого года. Согласно данным, опубликованным 8 мая Crédito y Caución, в апреле закрылись 265 компаний, то есть на 9,2% меньше по сравнению с апрелем 2022 года.

«Неплатежеспособность в апреле снизилась по сравнению с тем же периодом 2022 года, когда было 265 неплатежеспособностей, что означает снижение на 9,2%. Однако количество заявлений о неплатежеспособности, запрошенных третьими лицами, увеличилось более чем на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (на 41 заявление больше, всего 276), а количество заявлений, поданных самими компаниями, увеличилось более чем на 15% (более 38 запросов, всего 294)», - говорится в сообщении.

Лиссабон и Порту - районы, где закрывалось больше компаний, на их долю приходится 23% и 21% банкротств соответственно, за ними следуют Брага (12%), Авейру (9%) и Сетубал (7%).

Среди наиболее пострадавших секторов находится категория «прочие услуги», на долю которой приходится 21% от общего числа неплатежеспособностей по накопленным срокам в 2023 году.

Далее следуют обрабатывающая промышленность (20%), строительство и работы (17%) и розничная торговля (12%).

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