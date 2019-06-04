Португалия: Banksy: Genius or Vandal?

Вторник, 04 Июнь 2019 Португалия Португалия Португалия Досуг

Португалия: Banksy: Genius or Vandal?

В июне в Лиссабоне пройдет первая в Португалии выставка работ Бэнкси, противоречивого и загадочного художника, которого многие считают гением, а некоторые - вандалом.

Посетите ее, чтобы получить свое собственное мнение.

На этой выставке собраны более 70 произведений, которые включают подлинные произведения, инсталляции, скульптуры, видео и фотографии, сближающие нас с художественной вселенной Бэнкси. Этот английский художник, личность которого продолжает оставаться тайной, считается одним из самых влиятельных творцов последних лет в панораме современного искусства и окружен аурой таинственности, превращающей его в мифический образ нашего времени. Его работы, часто сатирические и провокационные, затрагивают универсальные проблемы, такие как политика, культура или этика.

Этот показ уже был представлен в Москве, Санкт-Петербурге и Мадриде, на нем побывало свыше 600 000 человек.  Экспонаты происходят из частных коллекций и выставляются в Португалии в сотрудничестве с Lilley Fine Art/Galeria de Arte Contemporânea.

Время проведения: с 14 июня по 27 октября

Место проведения: Lisboa - Cordoaria Nacional

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