Португалия: Барселуш претендует на звание «Столицы Ремесел»
Португальский городок Барселуш с 1412 года живет в своем ритме, который задает еженедельная ярмарка по четвергам Feira Semanal de Barcelos.
История появления ярмарки ремесел:
в 1412 году король Португалии Жоан I подписал указ о проведении каждый четверг ярмарки ремесел в Барселуше — Feira Semanal de Barcelos;
мероприятие начинается на главной площади с первыми криками петухов;
там спешат собраться представители самых разных профессий — гончары, вышивальщицы, ткачи, резчики по дереву, кузнецы и многие другие;
также принимают участие фермеры, которые привозят свежие овощи, фрукты и зелень, яйца, мясо и прочие яства из садов и с огородов.
Ради Фейра де Барселуш в городок приезжают многочисленные туристы, а также для поэты, писатели и художники в поисках вдохновения, пишет ТАСС.
Кампу да Фейра де Барселуш — главная площадь — удостоена благодаря ярмарке звания объекта культурного наследия IGESPAR.