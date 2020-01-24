Португалия: Барселуш претендует на звание «Столицы Ремесел»

История появления ярмарки ремесел:

в 1412 году король Португалии Жоан I подписал указ о проведении каждый четверг ярмарки ремесел в Барселуше — Feira Semanal de Barcelos;

мероприятие начинается на главной площади с первыми криками петухов;

там спешат собраться представители самых разных профессий — гончары, вышивальщицы, ткачи, резчики по дереву, кузнецы и многие другие;

также принимают участие фермеры, которые привозят свежие овощи, фрукты и зелень, яйца, мясо и прочие яства из садов и с огородов.

Ради Фейра де Барселуш в городок приезжают многочисленные туристы, а также для поэты, писатели и художники в поисках вдохновения, пишет ТАСС.

Кампу да Фейра де Барселуш — главная площадь — удостоена благодаря ярмарке звания объекта культурного наследия IGESPAR.