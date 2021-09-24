Португалия: бары и клубы вновь откроются 1 октября

« С 1 октября мы можем начать открывать бары и клубы с требованием цифрового сертификата Covid для доступа», - сказал Антониу Кошта.

Премьер считает это решение «огромным шагом», учитывая, что клубы и бары «предполагают большую близость между людьми». Альтернативой было бы «сделать маску обязательной» в клубах, что «не имеет смысла», «отсюда требование сертификата», - считает Антониу Кошта.

Эта мера является частью набора правил, которые будут действовать на материковой части Португалии на новом этапе отмены ограничений.

К тому времени ожидается, что 85% португальского населения будут полностью вакцинированы против Covid.

Поскольку деятельность баров и клубов была ограничена примерно на полтора года, ассоциации, представляющие сектор ночных развлечений, отмечают, что убытки «не поддаются исчислению», жалуются на задержки в поддержке и ожидают к весне до 70% банкротств.