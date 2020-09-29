Португалия: бассейн должен быть безопасным

Эти мероприятия проходили в период школьных каникул, с 1 июля по 15 сентября.

GNR стремилась повысить осведомленность об опасности утопления детей и молодежи в частных бассейнах.

В ходе операции «Безопасный бассейн» осуществлялись информационно-пропагандистские мероприятия, в которых приняли участие около 10 500 человек.

Взрослым советовали «всегда держать детей под постоянным и эффективным надзором», «быть в курсе всех движений в воде или рядом с ней», «не оставлять игрушки в бассейне, так как они могут привлечь внимание детей».

Также рекомендовалось всегда накрывать бассейн, когда он не используется.