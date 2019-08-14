Португалия: бастующие водители снова вышли на работу

Бастующие водители снова вернулись к работе, однако, они будут работать лишь восемь часов в день. Об этом сообщает издание Portugalnews.



Лидеры профсоюза водителей опасных грузов по итогам забастовки, которая прошла в понедельник, обвинили чиновников в том, что они затрудняют отстаивание их интересов. Напомним, вчера правительство приняло решение о дополнительных поставках горючего, утверждая, что участники забастовки не поставляют минимум горючего, положеный по закону.



«Мы с некоторой грустью видим, как правительство приняло решение о дополнительных поставках, в то время как водители предоставляли минимальные услуги, положеные по закону», - рассказал журналистам Падрал Энрикеш, представитель профсоюза водителей.

По словам Энрикеша, таким образом правительство «маргинализирует» бастующих водителей. Кроме того, по сведениям португальских СМИ, десятки водиетлей вышли на работу во время забастовки. Их коллеги уже обвинили чиновников в «подкупе».

Напомним, профсоюзная организация водителей опасных грузов провелка забастовку 12 августа в понедельник. Среди основных требований водителей было повышение заработной платы. Предыдущая забастовка водителей опасных грузов, которая прошла в апреле этого года привела к коллапсу на дорогах и километровым пробкам к автозаправкам.