Португалия: бастуют судебные чиновники

На этот раз он продлится до 31 января.

Напомним, что до этого проводились частичные забастовки с 5 ноября по 31 декабря.

Забастовка проходит с севера до юга страны в организациях, поднадзорных министерству юстиции, в которых работают судебные чиновники.

Забастовка организована профсоюзом судебных служащих (SFJ), и ее мотивом называется, среди прочего, пересмотр профессионального статуса, шкалы окладов и порядка вступления в должность и начала карьеры.

Президент SFJ Фернанду Жорже отметил, что «объявление о забастовке было сделано после того, как министерство юстиции внесло изменения в первоначальное предложение устава и продемонстрировало готовность обсудить некоторые вопросы. Если профильное министерство подтвердит свои обязательства в письменном виде, профсоюз обещает приостановить забастовку».

Наряду с забастовкой, на 15 января - день церемонии открытия нового судебного года - запланированы пленарное заседание и общенациональная концентрация SFJ.