Португалия: БДК «Минск» Балтийского флота покинул Лиссабон

Четверг, 19 Апрель 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: БДК «Минск» Балтийского флота покинул Лиссабон

В иностранном порту корабль посетил Чрезвычайный и полномочный посол России в Португалии Олег Белоус, состоялись протокольные визиты командования БДК к мэру города.

Большой десантный корабль (БДК) «Минск» Балтийского флота, выполняющий плановые задачи дальнего похода, завершил программу делового захода в португальский порт Лиссабон.

В настоящее время БДК «Минск» вышел в море для совершения перехода к месту постоянного базирования - в порт Балтийск в Калининградской области.

В иностранном порту корабль посетил Чрезвычайный и полномочный посол России в Португальской Республике Олег Белоус, состоялись протокольные визиты командования БДК к мэру Лиссабона и представителю командующего оперативными силами ВМС Португалии.

Экипаж корабля в ходе экскурсий ознакомился с достопримечательностями и историческими местами Лиссабона, пишет news.rambler.ru.

БДК «Минск» вышел в дальний поход из Балтийска 4 октября 2017 года. Экипаж корабля выполнял задачи по предназначению в Средиземноморье, где входил в состав постоянного оперативного соединения кораблей ВМФ России.

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