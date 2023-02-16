Португалия: беднейшие тратят 31 процент дохода на жилье

Португальцы, находящиеся на грани бедности (то есть ниже порога в 60% медианного эквивалентного располагаемого дохода в каждой стране по европейскому определению), тратят 30,7% своего располагаемого дохода на жилье .

Данные относятся к 2021 году и были опубликованы 16 февраля Евростатом. Для сравнения, Португалия находится в лучшем положении, чем в среднем по Европейскому союзу (ЕС), где показатель достигает 37,7% дохода.

Статистические данные европейского офиса были обнародованы в тот же день, когда в Совете министров обсуждался новый пакет мер в отношении жилья - сектора, который рассматривается как одно из самых больших бедствий в стране и рассматривается правительством как основа для «Государства всеобщего благосостояния».

Страна ЕС, где люди, находящиеся на грани бедности, больше всего тратят на жилье, - Греция (60% дохода). Далее следуют Дания (56,5%), Нидерланды (48%) и Швеция (44,4%) . Португалия занимает в таблице 16 место, на девять мест лучше соседней Испании, где 39,8% дохода людей в этой ситуации тратится на жилье.

Напротив, страна ЕС, где люди, находящиеся на грани бедности, меньше всего тратят на жилье, - это Мальта: всего 18% дохода.

Данные Евростата показывают, что 18,9% доходов населения в Европейском союзе направляется на жилье. В частности, в случае с Португалией этот процент снижается до 15,1%.

Греция , Дания и Нидерланды вновь вошли в тройку стран ЕС, где наблюдается более высокий процент расходов на жилье в доходах: 34,2%, 26,3% и 23,9% соответственно.

В общей таблице Португалия является 9 страной ЕС, где самый низкий процент дохода направляется на расходы на жилье.