Португалия: бедные дети получат по 50 евро в месяц

Среда, 13 Октябрь 2021 Португалия Португалия

Португалия: бедные дети получат по 50 евро в месяц

Для борьбы с детской бедностью Правительство создает так называемую «Гарантию детства».

Для поддержки семей с детьми и борьбы с детской бедностью Правительство создаст программу «Гарантия детства».

Посредством этой меры гарантируется 50 евро в месяц в течение следующих двух лет на каждого ребенка до 17 лет.

Родители будут получать 600 евро в год в виде налоговых вычетов на ребенка, либо в виде семейного пособия, либо в виде надбавки, пока не достигнет этой суммы.

В случае семей, находящихся в крайней бедности, на каждого ребенка до 17 лет родители получат 1200 евро в год.

По заявлению правительства, это означает значительное увеличение семейных пособий, которые к 2023 году увеличатся вдвое с 50 евро в месяц до 100 евро для детей от 3 до 6 лет и почти втрое для детей старше 6 лет.

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