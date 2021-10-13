Португалия: бедные дети получат по 50 евро в месяц

Для поддержки семей с детьми и борьбы с детской бедностью Правительство создаст программу «Гарантия детства».

Посредством этой меры гарантируется 50 евро в месяц в течение следующих двух лет на каждого ребенка до 17 лет.

Родители будут получать 600 евро в год в виде налоговых вычетов на ребенка, либо в виде семейного пособия, либо в виде надбавки, пока не достигнет этой суммы.

В случае семей, находящихся в крайней бедности, на каждого ребенка до 17 лет родители получат 1200 евро в год.

По заявлению правительства, это означает значительное увеличение семейных пособий, которые к 2023 году увеличатся вдвое с 50 евро в месяц до 100 евро для детей от 3 до 6 лет и почти втрое для детей старше 6 лет.