Португалия: белая ночь возвращается в Лоуле

Пятница, 28 Июль 2023 Португалия Португалия

Португалия: белая ночь возвращается в Лоуле

В субботу, 26 августа, в 20:10 начнется «Белая ночь Алгарве» - ярмарка в Лоуле, которая знаменует окончание летнего сезона в регионе.

Гламур, элегантность, расслабление, праздник, радость, дружелюбие, буйство и гармония - все это и многое другое объединяется в одном мероприятии, которое принимает тысячи людей в самом центре Лоуле.

Здесь будет звучать прекрасная музыка, особенно та, которая способствует отдыху, говорится в пресс-релизе совета по проведению мероприятия.

Также будут представлены уличные искусства, спортивные мероприятия, спектакли, танцы и постоянное общение с публикой со стороны артистов.

Фактор неожиданности - это одна из составляющих ярмарки, ведь сама программа раскрывается только в день проведения.

Муниципалитет Лоуле хочет предложить посетителям обычную городскую жизнь, для чего улицы превращаются в огромные гостиные, а в местах, где обычно ездят машины, устанавливаются мешки с фасолью и столики, чтобы посетители могли отдохнуть.

Однако подавляющее большинство публики, конечно же, предпочтет познакомиться с развлекательными сценами, установленными в этом городском периметре площадью 125 тыс. кв. м, который простирается от Ларго-де-Сан-Франсиско до второй таблички на проспекте Жозе да Кошта-Милья и от крепостной стены до памятника Энго Дуарте Пачеко.

Торговля также играет важную роль в духе этого события, и магазины будут открыты в течение всей ночи с привлекательным оформлением и ценами.

Помимо местных ресторанов, на улицах появятся бары с разнообразным меню, коктейлями и другими напитками, приготовленными по случаю праздника, которыми можно будет насладиться вместе с друзьями.

Наконец, оформление, конечно же, будет полностью белым. Разноцветные полотнища рядом с Муниципальным рынком, брендированные для фестиваля MED, сменятся белыми. Цвет станет и дресс-кодом, контрастируя с загаром многих отдыхающих, выбравших Алгарве местом своего летнего отдыха.

Вдохновившись «белыми ночами», которые проводятся в некоторых европейских столицах, особенно в Париже, это мероприятие проводится в Луле уже 16 лет.

Оно стало первым в Португалии, и эта известность позволила ему стать моделью, которую можно повторить на национальном уровне.

Последняя «Белая ночь Алгарве» прошла в 2019 году, и ее возвращения давно ждали.

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